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Более 300 народных депутатов просят генерального прокурора Юрия Луценко взять под личный контроль расследование убийства лидера «Народного Руха» Вячеслава Чорновила.

Соответствующее заявление зачитал нардеп Виктор Кривенко с парламентской трибуны, сообщает Укринформ.

«Более 300 народных депутатов подписались под обращением к генеральному прокурору с требованием расследования дела убийства Чорновила. Три года назад Апелляционный суд после победы Революции Достоинства отменил закрытие дела... Никаких ответственных, за сроком давности никто не наказан и три года ничего не расследуется», - зачитал он.

В заявлении говорится, что такая безнаказанность привела и к «делу Гонгадзе», и к убийствам Героев Небесной Сотни.

Чорновил погиб 25 марта 1999 года при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе под Борисполем. Довольно большая часть общества убеждена, что это было политическое убийство.
ForUm

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