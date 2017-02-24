На сегодня продан 14 тысяч 951 билет на международный песенный конкурс «Евровидение», который состоится в мае в Киеве.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, сообщает УНИАН.

Он напомнил, что 14 февраля началась официальная продажа билетов на песенный конкурс. Первый билет, отметил Кириленко, приобрела победительница «Евровидения-2004», украинская певица Руслана.

«По состоянию на 09.30 сегодняшнего дня продан 14 тыс. 951 билет для 52 стран мира, не только Европы», - сказал он.

Кириленко отметил, что 52% билетов приобрели украинцы, а 48% - иностранцы.

Напомним, 62-й международный песенный конкурс «Евровидение-2017» весной примет столица Украины. В конкурсе будут участвовать 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю «Евровидения» оно повторялась лишь дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.