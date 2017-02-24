также в разделеОбщество
Главу «центробанка» «ДНР» будут судить заочно 15
НАПК нашло коррупционные нарушения в трех министерствах 14
Эксперты приветствуют назначение Григоровича главой Гослесагентства 22
Рубан и Савченко приехали в «ДНР» 413
На «Евровидение» продано 15 тысяч билетов, более половины купили украинцы 16
Донецкая фильтровальная станция прекратила работу 24
Хирурга Академии сухопутных войск задержали за взятку 15
Фирташа освободили из-под стражи 75
Судья по делу Пасишника взяла самоотвод 14
В Кропивницком по заданию из РФ разобрали часть аэродрома 74
Глава района на Житомирщине погорел на взятке 21
Умер «киборг», поднявший флаг Украины над ДАП 243
По делу «26 февраля» в Крыму установлена халатность 7 милиционеров 70
Из-за обстрелов Авдеевка снова осталась без воды 60
23 февраля. Картина дня 86
В Украину на день придет весна 70
Задержанным при ограблении банкомата в Сумах оказался бывший сотрудник СБУ 55
Главреда газеты на Донетчине будут судить за сепаратизм 37

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе организованную группу провокаторов, которые по заданию российских кураторов готовили ряд пропагандистских акций во время чествования памяти Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе злоумышленники планировали распространить провокационную печатную продукцию, направленную на манипулирование общественным мнением и дискредитацию высшего руководства государства», - говорится в сообщении.

22 февраля в Одессе сотрудники СБУ изъяли две с половиной тонны фейковых газет очень похожих на официальное издание одной из политических партий, представленных в парламенте.

Фальшивка содержала исходные данные и тираж, соответствующие настоящему печатному изданию.

Как установили оперативники спецслужбы, груз был доставлен в Одессу из Киева. Главные исполнители акции (гражданка Украины – жительница Киева и гражданин России – житель Одессы) должны были получить за свою работу 18 тыс. гривен. Они уже успели подобрать 30 распространителей фейкового издания и арендовали помещение для хранения газет. Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.

СБУ устанавливает всех причастных к акции антиукраинской пропаганды.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Ботинки зимние