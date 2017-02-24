Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе организованную группу провокаторов, которые по заданию российских кураторов готовили ряд пропагандистских акций во время чествования памяти Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе злоумышленники планировали распространить провокационную печатную продукцию, направленную на манипулирование общественным мнением и дискредитацию высшего руководства государства», - говорится в сообщении.

22 февраля в Одессе сотрудники СБУ изъяли две с половиной тонны фейковых газет очень похожих на официальное издание одной из политических партий, представленных в парламенте.

Фальшивка содержала исходные данные и тираж, соответствующие настоящему печатному изданию.

Как установили оперативники спецслужбы, груз был доставлен в Одессу из Киева. Главные исполнители акции (гражданка Украины – жительница Киева и гражданин России – житель Одессы) должны были получить за свою работу 18 тыс. гривен. Они уже успели подобрать 30 распространителей фейкового издания и арендовали помещение для хранения газет. Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.

СБУ устанавливает всех причастных к акции антиукраинской пропаганды.