Донецкий апелляционный административный суд подтвердил решение Национального банка об отнесении ОАО «Банк Софийский» в категорию неплатежеспособных и отзыве его банковской лицензии. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как следует из материалов дела, Донецкий окружной админсуд 8 декабря 2016 года частично удовлетворил иск ООО «Боярбудинвест» о признании противоправными и отмене решений НБУ, а также Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по выводу банка с рынка.

Не согласившись с постановлением суда, Нацбанк и ФГВФЛ обратились с жалобами в апелляционную инстанцию.

«23 февраля 2017 года состоялось заседание Донецкого апелляционного административного суда, в котором представители НБУ приняли участие, предоставив неопровержимые доказательства в подтверждение своей правовой позиции. Тщательно изучив материалы дела, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и оставил иск ООО «Боярбудинвест» без рассмотрения», - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что «Банк Софийский» входит в перечень банков, в отношении которых суды различных инстанций приняли решение об отмене постановления НБУ об отнесении их к категории неплатежеспособных и /или отзыва банковской лицензии и ликвидации.

В списке оказались такие банки: «Союз», «Премиум», «Капитал», Укринбанк «, «Киевская Русь», «Восточно-промышленный банк», «Грин банк», «Банк Велес», «Радикал банк». Все они в разный период были выведены с рынка.

Национальный банк Украины усматривает системные риски для финансовой стабильности страны в случае возобновления деятельности таких банков.