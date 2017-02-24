В четверг, 23 февраля, в Днипре в областной клинической больнице им. Мечникова от полученного тяжелого ранения скончался командир десантно-штурмового взвода 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС Украины лейтенант Николай Гуцаленко.
Об этом сообщает командование высокомобильных десантных войск.
«Военнослужащий получил тяжелое ранение во время выполнения боевой задачи на позициях в районе населенного пункта Водяное Донецкой области 21 февраля.
Врачи двое суток боролись за жизнь молодого офицера-десантника», - говорится в сообщении.
Военнослужащий был родом из Первомайска Николаевской области.
В декабре ему исполнилось 25 лет.
Как сообщает Радио Свобода, Гуцаленко дважды заступал на оборону Донецкого аэропорта. Он был одним из тех украинских бойцов, которые вывесили флаг над новым терминалом аэропорта.
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