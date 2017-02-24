также в разделеОбщество
По делу «26 февраля» в Крыму установлена халатность 7 милиционеров 12
Из-за обстрелов Авдеевка снова осталась без воды 38
23 февраля. Картина дня 75
В Украину на день придет весна 65
Задержанным при ограблении банкомата в Сумах оказался бывший сотрудник СБУ 45
Главреда газеты на Донетчине будут судить за сепаратизм 34
Беглый фигурант «газового дела» объявлен в розыск 32
Эхо войны: В зоне АТО нашли авиаракеты и российский «Шмель» 42
Фирташ снова задержан в Вене 76
В Украине теперь можно оплатить коммуналку с помощью QR-кодов 31
САП подтвердила: подозреваемый по «газовому делу» Онищенко сбежал 47
Минюст создал онлайн-дом без взяток и бюрократии 41
Источник: Кандидатура Григоровича на должность главы Гослесагентства уже одобрена в МинАПК 47
Нацсовет запретил в Украине еще один российский телеканал 65
Ученые: 800 граммов овощей и фруктов в день продлят жизнь 49
Суд Вены отказался арестовать Фирташа 110
Москаль предложил сжигать вместо антрацита мусор 75
В этом году украинская армия пополнится 60 самолетами 93

В четверг, 23 февраля, в Днипре в областной клинической больнице им. Мечникова от полученного тяжелого ранения скончался командир десантно-штурмового взвода 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС Украины лейтенант Николай Гуцаленко.

Об этом сообщает командование высокомобильных десантных войск.

«Военнослужащий получил тяжелое ранение во время выполнения боевой задачи на позициях в районе населенного пункта Водяное Донецкой области 21 февраля.

Врачи двое суток боролись за жизнь молодого офицера-десантника», - говорится в сообщении.

Военнослужащий был родом из Первомайска Николаевской области.

В декабре ему исполнилось 25 лет.

Как сообщает Радио Свобода, Гуцаленко дважды заступал на оборону Донецкого аэропорта. Он был одним из тех украинских бойцов, которые вывесили флаг над новым терминалом аэропорта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги
Ботинки зимние