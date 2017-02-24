Правление Национального банка Украины определило системно важными банками на 2017 год ПАО КБ «Приватбанк», АО «Укрэксимбанк» и АО «Ощадбанк».

Как сообщает пресс-служба регулятора, эти три банка имели статус системно важного в течение 2016 года.

«Системно важный банк – термин в законодательстве многих стран мира, которым определяют банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы», – пояснили в НБУ.

К системно важным банкам НБУ может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

Порядок определения системно важных банков осуществляется на основании положения, утвержденного постановлением Правления НБУ от 25 декабря 2014 №863.