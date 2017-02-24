Народный депутат Андрей Артеменко, который предложил сдать Крым в аренду России, пришел на допрос в прокуратуру.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«Нардеп Артеменко пришел на допрос к следователю прокуратуры АР Крым», - написала она.
Пресс-служба прокуратуры АР Крым уточнила LIGA.net, что депутат, в отношении которого уже открыто уголовное производство, пока находится в статусе свидетеля, не подозреваемого.
Напомним, ранее американская газета The New York Times написала, что народный депутат Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.
Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против нардепа по статье государственная измена.
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