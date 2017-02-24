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Канцлер Австрии Кристиан Керн призвал пересмотреть санкции, введенные против Российской Федерации из-за вторжения в Украину, отметив, что с их помощью получить достаточного прогресса не удалось.

Так, канцлер Австрии, выступая 23 февраля в Вене, сказал, что Европейский Союз, возможно, должен обдумать новые подходы, каким образом ввести рычаги влияния на президента РФ Владимира Путина, чтобы добиться большего успеха, и чтобы это наносило меньше экономического ущерба Европе, сообщает УНИАН, ссылаясь на Bloomberg.

В то же время он сказал, что Европе важно сохранять единство в соблюдении ее позиции.

Также, когда Керна спросили, поддерживает ли он частичное снятие ограничительных мер в обмен на прогресс в рамках минского мирного процесса, он сказал: «Абсолютно».

«Для Австрии было бы лучше, потому что концепция, что мы вводим санкции и затем приходим к лучшим отношениям с Россией, не сработала», - заявил Керн.

«Я считаю, что нам нужна другая концепция», - добавил он.

По словам канцлера, Австрия заинтересована в отмене некоторых ограничительных мер: «Но мы должны признать, что отмена санкций должна согласовываться с выполнением Минских соглашений. До тех пор, пока нет прогресса, я знаю, что будет трудно отменить санкции», - добавил он.

«Это чувствительный вопрос, и мы должны сохранить наше единство», - подчеркнул канцлер Австрии. В то же время, несмотря на это, он указал, что экономические последствия наносят ущерб австрийской экономике во время роста безработицы.
ForUm

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