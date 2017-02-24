Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за создание Службы финансовых расследований, а не восстановление налоговой милиции. Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Раде, сообщает 112 Украина.

«Есть два пути, которые мы должны исправить. Можно восстановить работу налоговой полиции и оставить все, как было раньше. Но я считаю, что можно сделать более прогрессивный шаг: создать единую службу – Службу финансовых расследований Украины, которая будет цивилизованной качественной службой. И здесь я хочу встать на сторону реального сектора экономики и бизнеса. Я получаю десятками и сотнями жалобы на письма налоговой полиции, на письма СБУ отдела К, на письма Службы экономики МВД, еще каких-то контролирующих органов. При первом приближении 80% я могу рассматривать эти обращения как реальное давление на реальный сектор и на бизнес», - заявил премьер.

Напомним, 21 декабря 2016 года Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс. В одном из них депутаты ошиблись и вместо того, чтобы дождаться нового закона о создании Службы финансовых расследований, ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 г.

23 февраля Рада отказалась восстановить налоговую милицию.

Министерство финансов предлагает не исправлять техническую ошибку Рады, из-за которой была ликвидирована налоговая милиция, а принять новый закон о создании финансовой полиции.