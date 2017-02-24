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Правительство может назвать дату очередного повышения минимальной зарплаты в апреле-мае этого года. Об этом в интервью Обозревателю заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Шаг по повышению минимальной заработной платы абсолютно сработал, сработал в пользу людей, уровень жизни украинцев будет расти вследствие этого шага, и правительство не будет останавливаться на сумме 3200, мы будем постепенно повышать минимальную заработную плату и дальше», - отметил чиновник.

Отвечая на вопрос, когда минимальная заработная плата может вырасти до 5 тыс. гривен, Розенко сказал: «Безусловно, я хотел бы, чтобы уже сейчас или с июля, или со следующего полугодия минимальная заработная плата была 5000 гривен. Более того, скажу, что были расчеты. И эксперты, и руководитель, в частности, Государственной фискальной службы Роман Насиров, делали соответствующие расчеты, можно было внедрять минимальную заработную плату в 5000 грн уже сейчас, с 1 января делать минимальную заработную плату не 3200, а 5000 гривен. Но мы решили все-таки перейти на постепенность этого процесса».

По его мнению, окончательные итоги влияния роста минимальной заработной платы на экономику правительство будет иметь примерно в апреле месяце. «Апрель-май станет той датой, когда правительство сможет сказать, когда и какими темпами будет в дальнейшем увеличиваться размер минимальной заработной платы», - подытожил Розенко.

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн, в почасовом размере - 19,34 грн. 

Национальный банк Украины из-за повышения минимальной заработной платы пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%.

 
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