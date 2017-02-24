За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 83 обстрела позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Двое наших военных ранены, один – погиб», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на донецком направлении танк членов НВФ неоднократно вел огонь по Авдеевке. Из минометов различных калибров они обстреливали Пески, Зайцево, Троицкое и Каменку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новгородское, Пески, Авдеевку, Верхнеторецкое, Новоселовку, Луганское, Зайцево. Снайпер обстреливал наши позиции в районе Новгородского.

На луганском направлении из минометов различных калибров НВФ обстреляли Попасную и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - Троицкое, Крымское и Новоалександровку. По Новозвановке огонь вели БМП противника, а по Троицкому - зенитные установки.

На мариупольском направлении из минометов различных калибров НВФ обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Тарамчук, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Водяное, Павлополь, Гнутово, Широкино, Новотроицкое. По Широкино огонь вел снайпер.