Народные депутаты из фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко и Александр Грановский регулярно приезжают в Администрацию Президента и Службу безопасности Украины во время встреч президента Петра Порошенко с руководством СБУ, в частности с Василием Грицаком. Об этом говорится в сюжете программы «Схемы».

«Так, в ночь на 22 декабря 2016 года в полночь в центральное управление СБУ на улице Владимирской приехал Президент. В то же время у СБУ журналисты заметили автомобили, которыми пользуются Кононенко и Грановский», - говорится в материале.

15 февраля 2017 года журналисты зафиксировали, как в Администрацию Президента с разницей в семь минут подъехали депутат Грановский и председатель СБУ Василий Грицак и находились там примерно в течение часа. Оба покинули здание почти одновременно.

20 февраля журналисты заметили, как из Администрации Президента выезжали Грановский, Кононенко и Грицак.



Кроме того, журналисты заметили, что 18 января Грановский находился в центральном управлении СБУ одновременно с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

В Администрации Президента ответили, что эти депутаты не участвуют в совещаниях Порошенко с представителями силовых ведомств.

Грановский на запрос ответил, что такие визиты носят профессиональный характер, но их подробности не сообщил.