Фигурант «газового дела» – экс-директор ООО «Надра Геоцентр» и экс-исполнительный директор ООО «Карпатнадраинвест» Сергей Свиченко 16 февраля объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Соответствующая информация направлена в Государственную пограничную службу.

«Этот случай еще раз доказывает необходимость скорейшего создания Специализированного антикоррупционного суда по принципу профессионализма, открытости и прозрачности», - заявили в НАБУ.

В ведомстве напомнили, что Свиченко задержали 28 июня 2016 при попытке пересечения границы с Россией по подозрению в совершении преступления, квалифицированного ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

1 июля 2016 года в Соломенский районный суд Киева было направлено представление об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако, несмотря на то, что Свиченко уже пытался покинуть территорию Украины, судья Калиниченко А.Б. (29 сентября 2016 года уволена с должности по решению Верховной Рады Украины) приняла решение об избрании ему меры пресечения в виде залога в размере 5 млн грн с обязанностью носить электронное средство контроля, но не покидать постоянное место жительства.

Свиченко на депозитный счет суда залога не внес, поэтому в суд было направлено ходатайство НАБУ и САП об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

«По результатам его рассмотрения следственным судьей Бобровником А. отказано в содержании подозреваемого под стражей и вынесено постановление о применении меры пресечения в виде домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля», - сообщили в НАБУ.

Учитывая тот факт, что, согласно ч. 6 ст. 181 Уголовно-процессуального кодекса Украины, совокупный срок содержания лица под домашним арестом во время досудебного расследования не может превышать шести месяцев, а выбрать к лицу две меры пресечения сразу невозможно, необходимо было дождаться окончания срока домашнего ареста, чтобы ходатайствовать о другой мере пресечения.

8 февраля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП направили в суд ходатайство об избрании и применении меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн с обязанностью носить электронное средство контроля. На следующий день следственным судьей избрана мера пресечения в виде залога в размере 20 млн грн с обязанностью носить электронное средство контроля с момента внесения залога.

Залог, который должны были внести в течение пяти дней, не внесли. В то же время Нацполиция сообщила, что не имеет в наличии средств контроля.

Согласно показаниям жены Свиченко, 10 февраля он покинул место постоянного проживания. Сейчас его местонахождение неизвестно, связь с ним отсутствует.