Задержанный полицейскими во время ограбления банкомата в Сумах оказался бывший сотрудник СБУ.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя пресс-группы УСБУ в Сумской области Олесю Рапуту.

«Задержанный полицейскими злоумышленник был уволен из рядов СБУ в ноябре прошлого года. С того же времени изъятое правоохранителями удостоверение находится в розыске. Руководство СБУ дано поручение Управлению СБ Украины в Сумской области разобраться и предоставить следствию всестороннюю поддержку в расследовании инцидента», - сказала Рапута.

Напомним, 23 февраля ночью в Сумах сработала сигнализация банкомата на ул. Харьковская, д. 98. На место происшествия выехали сотрудники Управления полиции охраны в Сумской области. Наряду с банкоматом они увидели мужчину, который пытался уйти от преследования и применил огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции и ранив при этом одного из них в шею и голову. В дальнейшем злоумышленник пытался скрыться на служебном автомобиле Управления полиции охраны. Однако правоохранители, применив табельное оружие, остановили его и задержали, при этом нападающий получил ранение ноги.

При осмотре места происшествия на верхней части банкомата обнаружены повреждения в виде деформации стенок от следов взрыва изнутри. Выяснено, что банкомат взорван путем впуска газа внутрь его конструкции и последующим поджогом. С места происшествия изъяты две кассеты с денежными средствами, которые находились неподалеку самого банкомата, пистолет Макарова, принадлежащий грабителю, и гильзы.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.4 ст.187 (разбой) ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом), ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами) ч.2 ст.15 / ч.3 ст.289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

34-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В то же время проверяется причастность задержанного к 8 аналогичным ограблением банкоматов на территории области в период с августа 2016 по февраль 2017 года.