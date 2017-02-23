Процедура назначения нынешнего главы Государственной зерновой корпорации Александра Григоровича на должность председателя Гослесагентства находится на финишной прямой.

Как сообщил высокопоставленный источник в Администрации Президента, кандидатура Григоровича одобрена в Министерстве аграрной политики и продовольствия, которое курирует лесное ведомство, получив необходимые согласования со стороны министра Тараса Кутового, передает Хвиля.

По словам источника, другие кандидаты на эту должность не рассматривались. «Александр Григорович показал беспрецедентно хороший результат на нынешнем участке работы – ГПЗКУ, а это одно из самых сложных направлений. Поэтому в Минагрополитики рассчитывают, что и в лесной отрасли он наведет порядок», — сказал он.

Вынесение вопроса о смене главы Гослесагенства на Кабмин планировалось еще на прошлой неделе. Однако учитывая государственную важность лесной отрасли, режим госрегулирования которой в части моратория на экспорт леса является предметом переговоров с Еврокомиссией, Кутовой взял паузу для получения одобрения кандидатуры Григоровича в АП и у Игоря Кононенко, которого называют куратором самого министра. В начале этой недели это одобрение было получено, поэтому назначение нового главы Гослесагентства может состояться уже на следующем заседании Кабмина.

Отметим, что в самой ГПЗКУ информацию о смене руководителя не подтверждают, вероятно, боясь вызвать опасения в дестабилизации работы корпорации из-за ухода ключевого топ-менеджера, в том числе и со стороны китайский партнеров – представителей Национальной корпорации машинной промышленности и генеральных подрядов. Однако, как стало известно, чтоб компенсировать уход Григоровича, на котором было замкнуто большинство стратегических вопросов, в ГПЗКУ уже усиливают команду — за последний месяц в правление были введены три новых заместителя председателя, в том числе новый финансовый директор и директор по закупкам.

Напомним, кандидатура Александра Григоровича на пост главы Гослесагентства обсуждалась еще в начале 2015 года при предыдущем министре агрополитики Алексее Павленко.