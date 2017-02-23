также в разделеПолитика
ВР не смогла определиться с аудитором в НАБУ 6
Гончаренко: Мое похищение – это спецоперация СБУ 43
КИУ: Половина партий в Раде имеют страницы в российских соцсетях 10
Нардеп: Гончаренко могли похитить из-за истории с Берлинской стеной 32
Постпред Украины в Совете Европы обвинил российского посла во лжи 59
По факту похищения Гончаренко начато уголовное производство 28
Червакова: Гончаренко похитила группа сепаратистов с целью пыток 46
МИД: Россия отказывается выполнять условия «Минска» 31
В БПП заявляют, что Гончаренко поехал в Одессу на важную встречу 28
ВР просит правоохранителей создать специальный штаб по поиску Гончаренко 35
G8 разрешит России вернуться только после завершения конфликта на Донбассе 22
В Одессе похитили нардепа Гончаренко 254
Из фракции Порошенко вышел нардеп 62
Луценко: Суд над Януковичем может начаться 10 марта 34
Рада отказалась возвращать налоговую милицию 73
ВР приняла за основу изменения в УПК относительно заочного осуждения 28
Депутаты заблокировали трибуну ВР 112
Рада раскритиковала ОБСЕ за игнорирование оккупации Крыма 85

Народный депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко находится в безопасности и скоро будет давать показания. Об этом на брифинге заявил прокурор Одесской области Олег Жученко, сообщает 112 Украина.

Он также отметил, что похищение Гончаренко не было постановкой, и силовикам удалось предотвратить нанесение нардепу тяжких телесных повреждений.

По словам прокурора, заказчиком похищения Гончаренко является депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

«Отец Кушнарева является не просто заказчиком похищения народного депутата, а фактически он с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был нанести народному депутату телесные повреждения, а именно, применить кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. Поэтому все является объективным. У человека есть мотив. Он является как заказчиком похищения, так и лично исполнителем этого преступления», - сообщил прокурор.

По его словам, задержаны три человека.  

Напомним, сегодня стало известно о похищении нардепа Алексея Гончаренко в Одессе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

129
Теги
Ботинки зимние