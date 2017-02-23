Народный депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко находится в безопасности и скоро будет давать показания. Об этом на брифинге заявил прокурор Одесской области Олег Жученко, сообщает 112 Украина.

Он также отметил, что похищение Гончаренко не было постановкой, и силовикам удалось предотвратить нанесение нардепу тяжких телесных повреждений.

По словам прокурора, заказчиком похищения Гончаренко является депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

«Отец Кушнарева является не просто заказчиком похищения народного депутата, а фактически он с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был нанести народному депутату телесные повреждения, а именно, применить кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. Поэтому все является объективным. У человека есть мотив. Он является как заказчиком похищения, так и лично исполнителем этого преступления», - сообщил прокурор.

По его словам, задержаны три человека.

Напомним, сегодня стало известно о похищении нардепа Алексея Гончаренко в Одессе.