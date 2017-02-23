«ПриватБанк» запустил в Украине технологию мгновенной бесконтактной оплаты коммунальных платежей с помощью QR-кодов и мобильного приложения Privat24.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на пресс-службу банка.

По словам руководителя проекта банка «Розничный бизнес» Алексея Шабана, система оплаты коммуналки по QR-коду уже запущена в Полтаве, Мариуполе, Черкассах и Ивано-Франковске. А сама технология «Платежи по QR-коду» является открытой национальной платформой, что позволяет бесконтактно оплачивать любые коммунальные платежи в любой точке страны.

«Преимущество технологии мгновенной оплаты коммуналки без очередей и комиссий в первую очередь в том, что для ее внедрения на уровне всей страны не нужно дополнительных инвестиций. Сегодня мы предлагаем всем поставщикам услуг, коммунальным предприятиям и финансовым учреждениям, которые принимают коммунальные платежи, пользоваться возможностями технологии «Платежи по QR-коду» и готовы предоставить всю информацию для внедрения такой технологии», - сказал Шабан.

Отмечается, что оплата коммунальных платежей с помощью QR-кода проходит быстро, просто и исключает ошибки в реквизитах. Для этого достаточно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24, перейти в «Мои платежи» > «Новый платеж» и отсканировать QR-код на квитанции. Те, у кого еще нет смартфона, могут осуществить оплату через QR-код в отделениях «ПриватБанка» с помощью планшета сотрудника отделения.