На улице Васильковской в Голосеевском районе Киева ограбили банк, сообщает пресс-служба столичной полиции.
Около 13:40 правоохранители получили сообщение, что неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы банка деньги.
По словам персонала финансового учреждения, в помещение вошел неизвестный, который пригрозил оружием, а затем забрал из кассы деньги. В результате его действий никто из присутствующих не пострадал. После совершенного злоумышленник скрылся. Сумма ущерба устанавливается.
Полицейские провели осмотр места происшествия, пообщались со свидетелями и ищут возможных очевидцев.
Правоохранители принимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника.
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