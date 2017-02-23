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В Киеве сотрудники Службы безопасности  Украины во взаимодействии с внутренней безопасностью Госпогранслужбы разоблачили во взяточничестве полковников из пограничной службы и Генштаба Вооруженных сил Украины.  Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Правоохранители установили, что к старшему офицеру отдела обеспечения подготовки войск Генштаба ВСУ обратился знакомый, который хотел проходить военную службу в пограничных войсках. Полковник для «решения вопроса» связался со своим коллегой, одним из руководителей Главного центра кадрового обеспечения Госпогранслужбы, который оценил трудоустройство мужчины в 6 тысяч долларов», - говорится в сообщении. Оперативники спецслужбы задокументировали получение полковниками первой половины взятки и задержали в Киеве сразу после распределения между собой остальной суммы.

Сейчас происходят обыски по месту службы и проживания взяточников.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении должностным лицам о подозрении в совершении преступления и задержания согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
ForUm

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