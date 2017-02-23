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На территории Днепровского и Дарницкого районов Киева с 27 февраля по 10 марта планируется проведение испытаний тепловых сетей зоны теплового снабжения ООО «Евро-Реконструкция».

Как сообщает пресс-служба КГГА, работы будут осуществляться с целью обнаружения утечек теплоносителя путем применения органического красителя - флуоресцеина. Краситель не является токсичным веществом и не вреден для организма, заверяют в администрации.

Отмечается, что «Евро-Реконструкция» получила на проведение указанных работ соответствующее разрешение Главного управления Госпотребслужбы Украины в Киеве.

В результате проведения испытаний, в квартирах жителей указанных районов может наблюдаться в кранах вода желто-зеленого цвета.

«Персонал тепловой инспекции ООО «Евро-Реконструкция» и персонал РТМ «Дарница» (ПАО «Киевэнерго») проводят контроль наличия повреждений в тепловых сетях, внутренних домовых системах путем выявления окрашенной воды в тепловых камерах, сливных стоках, центральных, индивидуальных теплопунктах и ​​через сигналы от людей», - сказано в сообщении.

Жителей просят информировать о наличии в кранах воды окрашенного цвета по телефонам: (044) 291 08 44, (044) 291 09 55, (044) 291 67 55, (044) 291 67 65.

ForUm

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