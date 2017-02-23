На территории Днепровского и Дарницкого районов Киева с 27 февраля по 10 марта планируется проведение испытаний тепловых сетей зоны теплового снабжения ООО «Евро-Реконструкция».
Как сообщает пресс-служба КГГА, работы будут осуществляться с целью обнаружения утечек теплоносителя путем применения органического красителя - флуоресцеина. Краситель не является токсичным веществом и не вреден для организма, заверяют в администрации.
Отмечается, что «Евро-Реконструкция» получила на проведение указанных работ соответствующее разрешение Главного управления Госпотребслужбы Украины в Киеве.
В результате проведения испытаний, в квартирах жителей указанных районов может наблюдаться в кранах вода желто-зеленого цвета.
«Персонал тепловой инспекции ООО «Евро-Реконструкция» и персонал РТМ «Дарница» (ПАО «Киевэнерго») проводят контроль наличия повреждений в тепловых сетях, внутренних домовых системах путем выявления окрашенной воды в тепловых камерах, сливных стоках, центральных, индивидуальных теплопунктах и через сигналы от людей», - сказано в сообщении.
Жителей просят информировать о наличии в кранах воды окрашенного цвета по телефонам: (044) 291 08 44, (044) 291 09 55, (044) 291 67 55, (044) 291 67 65.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время