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В районе Сватово Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины нашли тайник с неуправляемыми авиационными ракетами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы обнаружили 80 неучтенных ракет типа С-8КО в одном из гаражей. Боевая часть ракеты содержит до одного килограмма взрывчатого вещества, которое по разрушительной способности в шесть раз превышает тротил», - говорится в сообщении.

В районе Авдеевки правоохранители изъяли огнемет «Шмель», который был оставлен членами НВФ после боевого столкновения с силами АТО.

«Такие огнеметы находятся на вооружении в российской армии, что в очередной раз свидетельствует о присутствии вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины», - заявили в СБУ.

Неотложные следственные действия продолжаются.
ForUm

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