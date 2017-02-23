Руководитель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил информацию о бегстве подозреваемого по «газовому делу» Александра Онищенко Сергея Свиченко. Об этом он написал в Facebook.

«Недавно детективы НАБУ подозреваемым по «газовому делу» сообщили о завершении досудебного следствия, а стороне защиты предоставили право ознакомиться с материалами уголовного производства. Однако изъявили желание знакомиться с материалами не все. Один из подозреваемых, по которому судом было отказано в применении меры пресечения в виде заключения под стражу, а именно Сергей Свиченко убежал, как это в июле прошлого года сделал его «шеф» Онищенко», - сообщил Холодницкий.

Он напомнил, что летом 2016 года, когда начались задержания по делу Онищенко, Свиченко уже пытался выехать из Украины. 28 июня его задержали при попытке пересечения границы с Россией.

«Интересно, что суд «учел» доводы стороны защиты, что Свиченко ехал в Россию на день рождения своего дяди, которому исполнилось 80 лет, что нашло свое отражение в соответствующем постановлении суда, и совсем не услышал доводы прокуроров САП о реальной угрозе побега подозреваемого», - подчеркнул он.

Глава САП уточнил, что в настоящее время в уголовном производстве кроме подозреваемого Онищенко, объявлены в розыск еще 8 подозреваемых.

Ранее суд избрал меру пресечения для бывшего директора ООО «Надра Геоцентр» и ООО «Карпатнадраинвест» Сергея Свиченко залог в размере 20 млн грн, который он должен был внести в течение пяти дней.

Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.