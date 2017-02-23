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По результатам мониторинга телеканала «Охотник и рыболов HD», который юрисдикцию Российской Федерации, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 23 февраля принял решение исключить его из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, сообщает пресс-служба Нацсовета.

«11 и 12 февраля в эфире телеканала транслировалась передача «Звезда на крючке» с участием героя России российского офицера полковника ГРУ Генерального штаба ВС Российской Федерации Евгения Николаевича Конопелькина. В программе были приведены сведения о героической службе командира батальона российском спецназе ГРУ России в Чечне, его желании с детства служить в спецназе, описана боевая ситуация в Грозном (Чечня), участвовавший в которой Конопелькин получил звезду героя России, что создает для зрителей положительный образ русского офицера, который защищает свою страну от боевиков и испытывает гордость за российскую армию», – говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что размещение в эфире такой информации свидетельствует о наличии нарушения требований части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», согласно которой не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины.

Решение Национального совета вступает в силу через месяц после его опубликования.
ForUm

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