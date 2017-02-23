В помещении Житомирского областного совета сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски и выемку документов.

Об этом сообщил председатель облсовета Владимир Ширма во время заседания очередной сессии облсовета, передает Укринформ.

«Сегодня у нас в областном совете продолжается обыск с санкции прокурора, работу проводит СБУ», - отметил Ширма.

Руководитель пресс-службы управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк эту информацию подтвердила.

«Действительно, сотрудники управления сейчас проводят обыски в рамках выполнения поручений следователя в уголовном производстве. Об этом уголовное производство говорилось во вторник во время совместного брифинга председателя Службы безопасности и генерального прокурора. Обыски проводятся в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Сообщалось об определенных разоблаченных нарушениях. Уголовное производство расследует Генпрокуратура», - пояснила Мартынюк.

Напомним, СБУ разоблачила несколько групп лиц, которые работали на российские спецслужбы с целью дестабилизации ситуации в Украине. В частности СБУ продемонстрировала перехваченные телефонные разговоры, в которых упоминается в том числе бывший председатель Житомирского облсовета Анжелика Лабунская, которая ушла в отставку 26 сентября 2016 года.