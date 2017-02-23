также в разделеОбщество
Ученые: 800 граммов овощей и фруктов в день продлят жизнь 8
Суд Вены отказался арестовать Фирташа 29
Москаль предложил сжигать вместо антрацита мусор 29
В этом году украинская армия пополнится 60 самолетами 37
Картины Марчука нашлись 16
Нацсовет проверит телеканал «Украина» 16
Украинский беспилотный БТР вошел в топ-5 выставки в ОАЭ 23
Депутаты упростили налогообложение наследства 76
ФСБ задержала на границе с Крымом украинца 21
В СММ ОБСЕ рассказали, где НВФ прячут танки и «Грады» 259
В Украине объявлено штормовое предупреждение 73
Троих экс-чиновников КГГА обвинили в незаконном отчуждении земли 25
Марчук: Чтобы нарастить плацдарм в Приднестровье, РФ придется нарушить границу Украины 56
Украинское вещание восстановили в 29 населенных пунктах Донбасса 39
Минюст: Разрешая въезд по документам «Л/ДНР», Беларусь заигрывает с РФ 172
Блокировщики начали пропускать автомобили на границе с Польшей 43
За сутки в зоне АТО 54 обстрела, один военный ранен 19
Ельченко в СБ ООН обвинил РФ в жестоких репрессиях в Крыму 63

В помещении Житомирского областного совета сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски и выемку документов.

Об этом сообщил председатель облсовета Владимир Ширма во время заседания очередной сессии облсовета, передает Укринформ.

«Сегодня у нас в областном совете продолжается обыск с санкции прокурора, работу проводит СБУ», - отметил Ширма.

Руководитель пресс-службы управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк эту информацию подтвердила.

«Действительно, сотрудники управления сейчас проводят обыски в рамках выполнения поручений следователя в уголовном производстве. Об этом уголовное производство говорилось во вторник во время совместного брифинга председателя Службы безопасности и генерального прокурора. Обыски проводятся в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Сообщалось об определенных разоблаченных нарушениях. Уголовное производство расследует Генпрокуратура», - пояснила Мартынюк.

Напомним, СБУ разоблачила несколько групп лиц, которые работали на российские спецслужбы с целью дестабилизации ситуации в Украине. В частности СБУ продемонстрировала перехваченные телефонные разговоры, в которых упоминается в том числе бывший председатель Житомирского облсовета Анжелика Лабунская, которая ушла в отставку 26 сентября 2016 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Ботинки зимние