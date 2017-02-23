Украина успешно осуществила процесс импортозамещения от России и должна продолжать двигаться в направлении создания полного цикла производства в самолетостроении и оборонной промышленности.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая совещание по вопросам авиастроения на ПАО «ФЭД» в Харькове, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Удачно прошла работа по импортозамещению. Мы были традиционно привязаны к экономике, в том числе, Российской Федерации, в частности в самолетостроении, оборонном комплексе. Сегодня мы вышли на полное импортозамещение. В целом, это большинство продукции, производимой на предприятиях в Украине. Также все то, чего нам не хватает, мы можем импортировать в Украину из европейских стран. Но наша задача заключается в том, чтобы мы максимально, на 100%, образовали полный цикл производства вне зависимости от импорта», - подчеркнул премьер-министр.

Украинские предприятия сегодня выходят на европейские и мировые рынки, отметил глава правительства, приведя примеры Завода имени Малышева и ОАО «ФЭД», которые он посетил в Харькове. Такие планы международного сотрудничества свидетельствуют, что потенциал Украины в этой сфере чрезвычайно велик, убежден Гройсман.

«Мы являемся той страной, которая способна сегодня строить собственные самолеты, и не все страны мира имеют такую ​​возможность, - отметил глава правительства. - Сегодня мы с вами имеем и знания, и технологии - все то, что необходимо для того, чтобы делать это продукцию конкурентной. Самое главное, что мы сегодня обладаем передовыми технологиями, которые являются основой, в том числе, нашего экономического развития».