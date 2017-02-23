также в разделеЭкономика
Гройсман: В Украине с начала года зарегистрировано более 50 тысяч предпринимателей 11
С марта подешевеет электроэнергия для промышленности 18
Обмен Киви на Приват24 на самых оптимальных условиях 64
За три года Украина потеряла миллион рабочих мест 31
Бывшим акционерам «ПриватБанка» грозит уголовная ответственность 50
Цены на газ будут пересматривать каждые полгода 78
В «ПриватБанк» вольют еще почти 10 миллиардов 183
Минюст оценивает ущерб от оккупации Крыма в $100 миллиардов 35
Украинцам обещают не отключать электричество до 20 марта 51
ЧП в энергетике могут продлить до конца года 134
«Нафтогаз» снижает цены на газ для промышленности 99
Суд отклонил апелляцию «Газпрома» на штраф АМКУ 95
В Украине закрывается еще один банк 103
Данилюк: Финансовая полиция должна подчиняться Минфину 60
Гройсман поручил создать биржу по торговле углем 70
В Украине стало меньше безработных 69
Из-за блокады два завода Ахметова останавливают работу 1416
ЕС готов выступить третьей стороной в споре Украины и РФ в ВТО 73

Украина успешно осуществила процесс импортозамещения от России и должна продолжать двигаться в направлении создания полного цикла производства в самолетостроении и оборонной промышленности.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая совещание по вопросам авиастроения на ПАО «ФЭД» в Харькове, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Удачно прошла работа по импортозамещению. Мы были традиционно привязаны к экономике, в том числе, Российской Федерации, в частности в самолетостроении, оборонном комплексе. Сегодня мы вышли на полное импортозамещение. В целом, это большинство продукции, производимой на предприятиях в Украине. Также все то, чего нам не хватает, мы можем импортировать в Украину из европейских стран. Но наша задача заключается в том, чтобы мы максимально, на 100%, образовали полный цикл производства вне зависимости от импорта», - подчеркнул премьер-министр.

Украинские предприятия сегодня выходят на европейские и мировые рынки, отметил глава правительства, приведя примеры Завода имени Малышева и ОАО «ФЭД», которые он посетил в Харькове. Такие планы международного сотрудничества свидетельствуют, что потенциал Украины в этой сфере чрезвычайно велик, убежден Гройсман.

«Мы являемся той страной, которая способна сегодня строить собственные самолеты, и не все страны мира имеют такую ​​возможность, - отметил глава правительства. - Сегодня мы с вами имеем и знания, и технологии - все то, что необходимо для того, чтобы делать это продукцию конкурентной. Самое главное, что мы сегодня обладаем передовыми технологиями, которые являются основой, в том числе, нашего экономического развития».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги
Ботинки зимние