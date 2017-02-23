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Народного депутата Алексея Гончаренко могли похитить из-за истории с фрагментом Берлинской стены. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил депутат от БПП Вадим Денисенко, сообщает 112 Украина.

«Связано с Берлинской стеной, 1000%. Он занимал достаточно активную позицию в течение всей этой каденции. Поэтому, очевидно, все же надо смотреть в политическую плоскость. Больше никакой информации, которая может быть причиной или что сейчас происходит, к сожалению, нет», - заявил Денисенко.

Напомним, 8 февраля нардеп от БПП Алексей Гончаренко в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе (что они возможны до выведения с Донбасса российских войск) разрисовал фрагмент Берлинской стены, который находится у посольства Германии в Киеве.

Сегодня стало известно о похищении Гончаренко в Одессе. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп мог быть похищен группой сепаратистов с целью пыток.
ForUm

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