Посольство Германии сожалеет в связи с повреждением фрагмента Берлинской стены депутатом от «Блока Петра Порошенко» Алексеем Гончаренко. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипучреждения.

«Посольство Федеративной Республики Германия очень сожалеет в связи с повреждением и уродованием депутатом Гончаренко фрагмента исторической Берлинской стены, расположенного на территории посольства», – отмечается в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что падение Берлинской стены для всех европейцев, а также и за пределами Европы, символизирует освобождение от коммунизма и советской гегемонии.

«В то же время имеет место нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях», – сказано в заявлении.

Напомним, сегодня, 8 февраля, Гончаренко в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены.

Ранее посол Райхель заявил, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск.

Министерство иностранных дел Украины пригласило Райхеля для объяснений в связи с его заявлением.