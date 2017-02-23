Верховная Рада выразила обеспокоенность тем, что в окончательном отчете ОБСЕ/БДИПЧ по результатам наблюдения на выборах в Государственную думу РФ игнорируется факт незаконного голосования на территории незаконно оккупированной Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент ForUm’а, за соответствующий документ №5687 «Об обращении Верховной Рады Украины «Об окончательном отчет ОБСЕ/БДИПЧ по результатам наблюдения на выборах в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации 2016 года» проголосовали 239 народных депутатов.

Данным документом парламентарии обращаются к парламентам государств-участников ОБСЕ, действующему председателю ОБСЕ, федеральном министру европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Себастьну Курцу.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что 23 декабря 2016 был обнародован окончательный отчет ОБСЕ/БДИПЧ по результатам наблюдения на выборах в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации 2016 года.

Однако, указывается в документе, к сожалению, этот отчет не содержит системной юридической оценки влияния противоправного голосования в Крыму на результаты этих выборов.

«В частности, в докладе полностью проигнорирован факт аннексии территории Крыма Российской Федерацией. Зато грубое пренебрежение международного права подменяется положением относительно «отсутствия консенсуса» в вопросах статуса Крыма. При этом в отчете отсутствует не только оценка реального состояния дел, но и не было предоставлено даже базового анализа обстоятельств и проблем, которые возникли в избирательном процессе в Российской Федерации в результате проведения псевдоголосования на временно оккупированной территории Украины», - отмечается в тексте пояснительной записки.

При этом, в документе, принятом ВРУ, указывается, что украинский парламент подтверждает свою поддержку деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, направленной на помощь государствам-участникам ОБСЕ в обеспечении полного уважения прав человека и основных свобод, соблюдения верховенства права и продвижения принципов демократии, а также развитие и усиление демократических институтов.

«В то же время, вынуждены констатировать, что в настоящее время мировое сообщество сталкивается с серьезными вызовами для демократических стандартов выборов и демократических институтов в целом, а также является свидетелем глубокого кризиса международной системы безопасности, которая является следствием нарушения Российской Федерацией базовых принципов международного права и полным пренебрежением к суверенитету других государств, в частности Украины», - говорится в документе.

Данным документом Верховная Рада Украины выражает свою обеспокоенность тем, что в окончательном отчете пренебрегается основополагающий принцип, закрепленный в декларации принципов международного наблюдения за выборами, которую подписала ОБСЕ 27 октября 2005 года.

В очередной раз отмечается, что ВРУ считает выборы в Госдуму РФ грубым нарушением основных принципов и норм международного права.

«Верховная Рада Украины заявляет о недопустимости игнорирования в окончательном отчете ОБСЕ/БДИПЧ по результатам наблюдения на выборах в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации 2016 гожа фактов незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также призывает ОБСЕ/БДИПЧ оперативно разработать стандарты реагирования и оценки вызовов для избирательных стандартов, связанных с агрессивными действиями одних государств-участников ОБСЕ на территории других», - указывается в тексте документа.

Также украинский парламент обращается к странам-членам ОБСЕ с просьбой поддержать обращение к ОБСЕ/БДИПЧ о необходимости немедленно разработать новую методику подготовки отчетов, которая бы включала оценку ситуации, связанной с оккупацией части территории Украины Российской Федерацией.

«Кроме этого, призываем ОБСЕ / БДИПЧ изучить все обстоятельства подготовки окончательного отчета миссии наблюдения на выборах в Государственную думу России с целью недопущения политического влияния на международных наблюдателей», - отмечается в принятом документе.

Напомним, 18 сентября 2016 года состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

Верховная Рада Украины не признала легитимность этих выборов.

27 сентября прокуратура АР Крым завела уголовные дела против лиц, избранных депутатами Госдумы РФ.

ЕС добавил в перечень лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции в связи с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, депутатов Госдумы РФ, избранных в оккупированном Крыму.