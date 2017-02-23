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Вчера существенного скопления автотранспорта из-за акции владельцев машин с иностранными номерами на ПП «Шегини» на границе с Польшей не было, потому что с участниками удалось договориться и они периодически начали пропускать автомобили. Об этом заявил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире телеканала 112 Украина.

«Вчера существенного скопления автотранспорта не было, потому что с блокировщиками удалось достичь договоренностей о том, что периодически они будут пропускать автомобили, что и происходило на протяжении дня. На вечер ситуация несколько стабилизировалась. На всех этих позициях остаются палатки владельцев автомобилей, остаются сами автомобили», - сказано в сообщении.

Как отметил Слободян, скорее всего, акции продолжатся.

«Будем надеяться, что они не сильно повлияют на движение автотранспорта и, в первую очередь, это не будет затрагивать интересы тех граждан, которые путешествуют с целью туризма за границу», - заявил спикер ГПСУ.

Напомним, 22 февраля владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали дороги, ведущие к трем пунктам пропуска на границе Украины с Польшей, Румынией и Словакией.
ForUm

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