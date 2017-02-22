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Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали дороги, ведущие к трем пунктам пропуска на границе Украины с Польшей, Румынией и Словакией, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Так, на дороге, ведущей к пункту пропуска «Шегини» на границе с Польшей, около 35 граждан проводят свою акцию на пешеходном переходе возле пункта пропуска, что вызывает некоторые трудности для свободного проезда транспортных средств.

Для локализации ситуации на месте находятся представители Национальной полиции.

Ранее такие же акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией начались на дорогах, ведущих к пунктам пропуска «Порубное» на границе с Румынией, и «Ужгород» - на границе со Словакией.

В ведомстве отметил, что такими действиями они выступают против действующих таможенных правил.

Госпогранслужба просит граждан учесть данную информацию при пересечении государственной границы по указанным выше пунктам пропуска.
ForUm

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