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Российская сторона не вышла на связь скайп-конференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Сегодня должна была состояться видеоконференция Трехсторонней контактной группы. Инициатива скайп-встречи принадлежала российской стороне и была поддержана ОБСЕ», - отметила она.

По словам Олифер, Украина была готова продолжить обсуждение хода имплементации договоренностей, о которых шла речь 15 февраля 2017 года в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске и 18 февраля 2017 года на встрече министров иностранных дел стран нормандской четверки в Мюнхене.

«Украинская делегация прибыла для участия в видеконференции, также на встречу приехали Мартин Сайдик, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе и Эртурул Апакан, глава СММ ОБСЕ, координатор от ОБСЕ в подгруппе по безопасности. Однако представители российской стороны не вышли на скайп-связь», - подытожила она.
ForUm

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