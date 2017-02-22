В Министерстве иностранных дел РФ не ответили на вопрос, считают ли они фейком сообщения о «распятом славянском мальчике» и российском комплексе «БУК», атаковавшем МН17.

После сообщения официального спикера МИД РФ Марии Захаровой о том, что на сайте российского внешнеполитического ведомства будет открыта рубрика, посвященная фейковым новостям о России, у нее спросили, считает ли она неправдивой информацию о «распятом славянском мальчике» или о российских войсках, захвативших Дебальцево и Иловайск.

При этом корреспондент одного из европейских СМИ спросил у Захаровой, как поступать в ситуации, когда сначала Россия заявляет «о зеленых человечках» в Крыму, а потом говорит, что эта российская армия.

На это Захарова ответила, раз «все встрепенулись» после решения создать раздел о фейковых новостях, значит, МИД «делает все правильно». «Если вы не публикуете фейки, почему это вас так задевает, у вас значит нет шансов туда попасть», - подчеркнула она. По ее словам, задача МИД РФ опровергать неправдивую информацию в западной прессе, сообщает УНИАН.

Захарова пожаловалась, что часто западные СМИ «не собираются отражать российскую официальную позицию». Она добавила, что, если у кого-то будут претензии к этой рубрике МИД РФ, после соответствующего обращения, возможно, что-то будет меняться.

На вопрос, попадет ли в раздел российских фейков информация о том, что малайзийский «Боинг» сбила ракета российского комплекса «БУК», Захарова ответила, что «журналисты и СМИ несут ответственность за то, что они публикуют». «Это должно не во сне присниться, должны быть материалы, данные… Мне даже в голову не может прийти, что появится такая статья, где у такого заявления не будет соответствующей основательной базы аргументов», - сказала она.

Захарова уточнила, что с сегодняшнего дня на сайте МИД РФ будут демонстрироваться примеры публикаций, которые тиражируют недостоверную информацию о России.

Она отметила, что первая подборка уже опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства. «Вы можете ознакомиться с ней, пройдя в раздел сайта МИД под названием «Пресс-служба», затем в «Публикации и опровержения», а в подразделе «Опровержения», нажав на рубрику «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России», - пояснила она.

«Здесь мы будем приводить в качестве примера такие пропагандистские вбросы различных медиа ресурсов, давать ссылки на их источники и так далее», - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ с сожалением констатировала, что «эта рубрика будет регулярно пополняться». «Задача стоит в том, чтобы показать тенденцию, показать основные тренды публикаций фейковых новостей о нашей стране, сделать все возможное для того, чтобы остановить их тиражирование», - подчеркнула она.