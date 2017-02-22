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В Украине важную роль в разрушительных процессах играют популистские и радикальные политические силы, а также квазиорганизации, которые камуфлируются под институты гражданского общества. Об этом во время оперативного заседания руководящего состава Вооруженных сил Украины заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, они пытаются перехватить функции по формированию государственной политики и управления государственным сектором экономики, не отвечая за ультимативно навязываемые ими решения, обеспечивая решения сугубо узкополитических, корпоративных лоббистских задач или вообще открыто работают на государство-агрессора.

«Сегодня ресурс деклараций, косметических реформ и полумер уже исчерпан. Или будут предложены и реализованы новые подходы к решению системных проблем, или воплотится подготовленный Кремлем разрушительный сценарий. «Майдан-3» будет сопровождаться массовым насилием. Любая созданная в его результате управленческая структура будет опираться преимущественно на силовой ресурс, не будет внутренней и внешней легитимности, а, следовательно, для своего существования будет вынуждена жестко подавлять демократические свободы. Это уже через несколько месяцев приведет к полной дезорганизации государства, разрушения экономики, взрыва преступности, активизации сепаратистских проявлений и в итоге откроет путь к оккупации Россией значительной части территории Украины. Именно на такой результат, очевидно, и рассчитывают отдельные пропагандисты этой идеи», - подчеркнул секретарь СНБО.
ForUm

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