С начала 2017 года 4,5 тысячи украинцев вступили на службу по контракту в Вооруженные силы Украины. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на оперативном сборе руководящего состава ВСУ, сообщает пресс-служба Главы государства.

«В прошлом году в Вооруженные силы принято по контракту около 70 тыс. украинских добровольцев. И качество этого состава значительно выше, чем в предыдущие годы. С начала этого – еще 4,5 тысячи военнослужащих записались в ряды ВСУ», - сказал Президент.

«Это позволило нам отказаться от использования мобилизационных ресурсов, как меня ни критиковали тогда, и обеспечить комплектование воинских частей мотивированными военнослужащими», - подчеркнул Глава государства.

По словам Порошенко, закрыть потребности фронта на добровольной и профессиональной основе удалось благодаря Минским соглашениям, которые дали необходимое для этого время.

Президент также отметил, что за счет личного состава, который уже демобилизовался, в прошлом году был сформирован мощный оперативный резерв первой очереди. «Эти военные хорошо мотивированны, высокопрофессиональные и патриотичны. Это – более 130 тыс. человек», - констатировал он.

В то же время, Глава государства отметил, что в стране сохраняется призыв на срочную военную службу. «Да, эта категория военнослужащих не приобщается к выполнению боевых задач в зоне АТО, проходит военную службу в основном в воинских частях обеспечения, но ключевое – ребята получают подготовку в учебных центрах по боевым специальностям», - сказал Порошенко.