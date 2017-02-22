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Сдержать Россию невозможно только военной силой, поэтому Украине нужно эффективно применять специфические инструменты разведки и контрразведки. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на оперативном сборе руководящего состава Вооруженных сил Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«Отдельным вопросом является перевооружение Вооруженных сил Украины, других военных формирований, получение и принятие на вооружение новых высокоэффективных образцов оружия и военной техники, способных компенсировать добровольно потерянный на основе международных соглашений ядерный потенциал», – отметил он.

По словам Турчинова, стоит отметить проекты создания нового ракетного оружия, осуществляемые во исполнение соответствующих решений СНБО и которые должны кардинально повысить огневую мощь боевых подразделений ВСУ. «Одновременно осуществляются мероприятия по формированию производственных мощностей для серийного производства образцов нового вооружения и военной техники», – подчеркнул секретарь СНБО.

«Важной задачей остается усиление контроля, охраны и обороны государственной границы Украины. Конечно, если речь идет о Российской Федерации, то нужно делать акцент именно на обороне, но на западной границе следует последовательно реализовать принцип обеспечения пограничной безопасности по европейскому образцу. Речь идет как о инженерном оборудовании, высокотехнологичных средствах контроля, так и об увеличении оперативных и боевых возможностей соответствующих подразделений», – заявил он.

«Мы должны последовательно развивать способности Национальной гвардии, Национальной полиции, развивать их кадровый потенциал, усиливать их техническую обеспеченность. Сдержать Россию невозможно только военной силой. Нам нужно эффективное применение специфических инструментов разведки и контрразведки», – подчеркнул Турчинов.

По его словам, в Государственном бюджете Украины на 2017 год объем расходов для нужд субъектов сектора безопасности и обороны составляет 134,5 млрд гривен (5,11% от ВВП), в том числе для Министерства обороны 69,1 млрд гривен (2,67% от ВВП). «Это большая сумма в условиях нашей страны, хотя на самом деле это лишь тот минимум, который позволяет нам противостоять агрессии», – подытожил он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину в настоящее время сохраняется.
ForUm

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