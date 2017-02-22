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Решение о допуске в Беларусь людей с документами «ДНР» и «ЛНР» будет приниматься в «индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации», заявили в МВД республики, сообщает ВВС.

«ДНР» и «ЛНР» являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами «ДНР» и «ЛНР», также являются недействительными на территории Республики Беларусь», - говорится в ответе на запрос издания за подписью главы управления информации МВД Беларуси Константина Шалькевича.

В то же время, отмечает Шалькевич, большинство людей, приезжающих в Беларусь с такими документами, подпадают под президентский указ от августа 2014 года «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь».

Этот указ, как говорится на сайте посольства Беларуси в Украине, был принят в связи с «устойчивой тенденцией увеличения граждан Украины, прибывающих в Республику Беларусь из Донецкой и Луганской областей». Он освобождает переселенцев от предоставления некоторых документов, необходимых для устройства в школу детей и получения пособий, если эти документы «не могут быть предоставлены по объективным причинам».

Таким образом, резюмирует Шалькевич, при въезде в Беларусь с территории России людей с документами «ДНР» и «ЛНР» сначала проводится идентификация личности, а затем, «в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации», принимается решение о допуске на территорию страны.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир  Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
ForUm

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