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Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что белорусский лидер Александр Лукашенко, невзирая на давление России, не позволит ей использовать территорию Беларуси для недружелюбных действий относительно Украины. Об этом он заявил в своем выступлении во время оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Украины.

«На севере Кремль усиливает давление на Беларусь. Хотя я уверен, что президент Лукашенко не позволит, о чем он мне неоднократно говорил, использовать свою страну для недружелюбных действий относительно нас», - сказал он, сообщает Укринформ.

Порошенко напомнил, что недавно Минск отказался  признавать фейковые бумажки, которые людям на временно оккупированных территориях выдают вместо документов. «Уверен в том, что когда выдают на временно оккупированных территориях вместо документов эти  бумажки, то это является фактическим признаком признания этих оккупированных территорий Российской Федерацией»,  - добавил он.

Президент  Украины также посоветовал белорусам остерегаться Москвы. «Наученный опытом, советовал бы белорусам, как и странам Балтии, быть готовым к любым сюрпризам со стороны Москвы», – сказал он.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину в настоящее время сохраняется.

Как известно, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что въезд в страну по документам самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в настоящее время невозможен
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