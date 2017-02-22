Охрану правопорядка в Киеве обеспечивают около 6 тысяч правоохранителей.
Как сообщает пресс-служба столичного главка, усилены меры безопасности в центральной части города.
«Сегодня будут задействованы сотрудники структурных подразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии Украины», - говорится в сообщении.
Сотрудники гарнизона столичной полиции призывают организаторов и участников не нарушать общественный порядок и соблюдать требования действующего законодательства.
Напомним, в центре Киева проходит Марш достоинства.
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