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Охрану правопорядка в Киеве обеспечивают около 6 тысяч правоохранителей.  

Как сообщает пресс-служба столичного главка, усилены меры безопасности в центральной части города.

«Сегодня будут задействованы сотрудники структурных подразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии Украины», - говорится в сообщении.

Сотрудники гарнизона столичной полиции призывают организаторов и участников не нарушать общественный порядок и соблюдать требования действующего законодательства.

Напомним, в центре Киева проходит Марш достоинства.  
ForUm

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