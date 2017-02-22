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Народный депутат Андрей Артеменко собирается публично представить свой план по снятию санкций с России в Вашингтоне.

Об этом он заявил в интервью Reuters.

«В ближайшие недели будет проведена презентация (инициативы) в Вашингтоне, на которой будут также присутствовать конгрессмены и сенаторы, которые меня поддерживают», - сказал Артеменко, передает Украинская правда.

При этом нардеп отказался назвать имена упомянутых политиков.

Он заявил, что СМИ исказили некоторые детали его плана, в частности, то, что его инициатива предусматривает передачу Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Кроме того, по его убеждению, администрация США ищет новых людей, чтобы положить конец конфликту.

«Я уверен, что сейчас подходящее время, когда администрация Трампа ищет нового человека, способного разобраться с этой по-настоящему сложной задачей», - заявил депутат.

Артеменко назвал исключение его из фракции РПЛ и обвинения в измене «истерией», что подтверждает неспособность украинской власти принять альтернативную точку зрения.

Как сообщал ForUm, прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против народного депутата Андрея Артеменко по статье государственная измена.

Ранее американская газета The New York Times написала, что народный депутат из фракции «Радикальной партии»  Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля «Радикальная партия» исключила Артеменко из состава фракции.

 
ForUm

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