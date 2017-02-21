Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения АТО члена «ДНР».

По данным пресс-центра ведомства, мужчина присоединился к НВФ в 2014 году, строил укрепления, готовил специальные площадки для развертывания минометов калибра 120-мм, разгружал боевые снаряды, которые приходили эшелонами из Российской Федерации.

«На подконтрольную Украины территорию боевик пытался попасть в поисках работы, поскольку разочаровался в идеях «русского мира», - сообщили в СБУ.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Следственные действия продолжаются.