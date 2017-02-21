Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает, что ГПУ обратится в Верховную Раду за разрешением на привлечение народного депутата Андрея Артеменко к уголовной ответственности. Об этом Луценко сообщил на пресс-конференции во вторник.

По словам генпрокурора, нардеп в ближайшее время будет вызван в прокуратуру АР Крым на допрос: «В случае, если депутат не явится, мы подготовим необходимые материалы для рассмотрения Верховной Радой (вопрос. - Ред.) дачи разрешения на привлечение его к уголовной ответственности по статье «государственная измена».

В то же время Луценко отметил, что приход Артеменко на допрос не будет означать отказ прокуратуры от направления в ВР упомянутого представления.

«Если он явится и даст показания, то это еще не значит, что мы не внесем представление. С большой долей вероятности я говорю, что представление в любом случае будет внесено, потому что следствие по статье «государственная измена» не должно зависеть от желания народного депутата прийти к следователю», - добавил генпрокурор, сообщает Укринформ.

По его словам, у следователей к нардепу есть вопросы, касающиеся согласования его плана помощниками американского и российского президентов.

Как сообщал ForUm, прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против народного депутата Андрея Артеменко по статье государственная измена.

Ранее американская газета The New York Times написала, что народный депутат из фракции «Радикальной партии» Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля «Радикальная партии» исключила Артеменко из состава фракции.