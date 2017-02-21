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Освобожденный из российского заключения Геннадий Афанасьев  обратился с жалобой в Конституционный суд России на нормы закона, которые позволили российскому правосудию отправить заключенного в отдаленную от дома колонию для отбывания наказания.

Об этом он рассказал в комментарии Крым.Реалии.

Еще во время своего заключения в России, Афанасьев получил ответ от Сыктывкарского городского суда республики Коми от 9 марта 2016 года, в котором признано неправомерным содержание его вдали от родного Симферополя с учетом положения 8 статьи Европейской конвенции о защите прав человека.

Представители Федеральной службы исполнения наказаний подали апелляцию на решение Сыктывкарского городского суда, и постановление было отменено.

«Сейчас мы подаем этот вопрос на рассмотрение Конституционного суда Российской Федерации, потому что такая практика в России – когда заключенных отправляют вдаль от дома, например, Сенцов, который находится за 13 тысячах километров от места проживания, не дает возможности близким, родственникам, друзьям посещать их. Это, в свою очередь, не дает возможности исправления, социализации заключенных, которые прописаны законами Российской Федерации, и нарушает все возможные права. Мы создаем прецедент, через который надеемся защитить права тех, кто сейчас находится в заключении», – сказал Афанасьев.

Он отметил, что не видит шансов позитивного разрешения вопроса в Конституционном суде России, однако отказ этой инстанции дает право подавать жалобу в Европейский суд по правам человека, что и является целью начатого процесса.

Напомним, Геннадий Афанасьев и еще один украинец Юрий Солошенко вернулись в Украину из российского заключения 14 июня 2016 года.

 Их обменяли на подозреваемых в сепаратизме одесских журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко. Они были среди организаторов и активных участников так называемого «Народного совета Бессарабии».

В России 26-летнему Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества и осудили в 2015 году к семи годам заключения, а 74-летнему Юрию Солошенко присудили шесть лет заключения по обвинению в шпионаже.

Афанасьев являлся фигурантом так называемого дела «крымских террористов», по которому также осуждены Олег Сенцов, Александр Кольченко и Алексей Чирний. Они были задержаны сотрудниками ФСБ в Крыму весной 2014 года, когда полуостров аннексировала Россия. Позже их этапировали в Россию, где осудили за организацию терактов и поджоги офисов политических партий на полуострове.
ForUm

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