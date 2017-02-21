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Российские спецслужбы лоббируют проведение в Украине т. н. круглых столов и конференций, а также законопроекты о статусе русского языка. Об этом в ходе брифинга заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Они демонстрируют то, кто и за какие деньги спецслужб РФ организовывал круглые столы и конференции в Днипре, Одессе, Львове, Киеве и в стенах Верховной Рады. Как лоббировались законопроекты об особом положении русского языка в Украине», – отметил он, сообщает 112 Украина.

По словам Грицака, достаточно, взяв за основу эти разговоры, посмотреть и проанализировать, «где были какие круглые столы, проанализировать выступления избранников». «Они много кому дадут понимание тех процессов, которые сегодня происходят», - сказал глава спецслужбы.

 
ForUm

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