Российские спецслужбы лоббируют проведение в Украине т. н. круглых столов и конференций, а также законопроекты о статусе русского языка. Об этом в ходе брифинга заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Они демонстрируют то, кто и за какие деньги спецслужб РФ организовывал круглые столы и конференции в Днипре, Одессе, Львове, Киеве и в стенах Верховной Рады. Как лоббировались законопроекты об особом положении русского языка в Украине», – отметил он, сообщает 112 Украина.

По словам Грицака, достаточно, взяв за основу эти разговоры, посмотреть и проанализировать, «где были какие круглые столы, проанализировать выступления избранников». «Они много кому дадут понимание тех процессов, которые сегодня происходят», - сказал глава спецслужбы.