Европейский Союз готов выступить третьей стороной в украинско-российском споре в рамках ВТО. Об этом в Facebook сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

По ее словам, сегодня Украина впервые выступила на заседании Органа по разрешению споров Всемирной торговой организации с требованием о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию РФ в третьи страны.

«Как и ожидалось, РФ использовала единственный шанс отклонить требование о создании группы экспертов на первом заседании в соответствии с правилами и процедурами урегулирования споров в рамках ВТО», - рассказал она.

Микольская подчеркнула, что Украина продолжит процедуру обжалования ограничительных мер Россией по транзитному движению и вынесет требование о создании группы экспертов на следующем заседании Органа по разрешению споров ВТО, на котором в соответствии со статьей 6 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров ВТО будет принято решение о создании группы экспертов, независимо от позиции Российской Федерации.

«Во время заседания Европейский Союз выразил позицию относительно заинтересованности в рассмотрении данного дела и намерен присоединиться в качестве третьей стороны на стадии создания группы экспертов», - заявила она.

Напомним, 4 января 2016 года Российская Федерация полностью остановила транзит товаров из Украины через свою территорию.