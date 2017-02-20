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В центре Киева полицейские изымают ножи, сообщает пресс-служба столичного главка.

У одного мужчины обнаружили штык-нож, в другой – охотничий нож.

«Правоохранители остановили подозрительного гражданина для проверки на Крещатике возле фильтрационного пункта. Во время поверхностного осмотра у молодого человека нашли предмет, похожий на штык-нож. Он не смог четко объяснить, с какой целью переносил опасный предмет», - заявили в полиции.

Владельцем оказался 28-летний уроженец Закарпатья.

Кроме этого, сотрудники полиции на центральной улице столицы обнаружили жителя Одесской области, 1998 года рождения. У молодого человека во время поверхностного осмотра изъяли охотничий нож.

Сведения о событиях должным образом зарегистрированы. Следователи решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время с мужчинами общаются работники полиции.

Напомним, ранее полицейские изъяли у местного жителя гранату.
ForUm

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