Следователи разоблачены трех полицейских одного из районных отделов полиции Винницкой области, которые, превышая свои служебные полномочия, пытали человека и незаконно лишили его свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Указанным полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Кроме того, готовятся ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения и об отстранении их от должности.

В уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств уголовного производства, в том числе проведения судебно-медицинские экспертизы, санкционированные обыски, получены временные доступы к документам и вещам, допрашиваются свидетели.

За совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.