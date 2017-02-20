Россия должна начать выполнять договоренности по прекращению огня на востоке Украины.

Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс после встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в понедельник в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«В отношении Украины Соединенные Штаты будут продолжать видеть ответственность России и требовать, чтобы Россия в соответствии с Минскими договоренностями начала деэскалацию насилия на востоке Украины», - подчеркнул вице-президент США.

Он выразил надежду, что, как было договорено, с сегодняшнего дня начнется соблюдение объявленного режима прекращения огня на Донбассе в «интересах мира и невинных человеческих жизней».

«Мы надеемся и молимся за это прекращение огня», - заявил Пенс.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигли договоренности об отведении тяжелого вооружения до 20 февраля. В штабе заявили, что НВФ снова сорвали режим «тишины».