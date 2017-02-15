Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигли новой договоренности об отведении тяжелого вооружения до 20 февраля. Об этом сообщил представитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.

«Сегодня было достигнуто соглашение об отводе до 20 февраля всего вооружения, запрещенного минскими договоренностями», - приводит слова Сайдика 112 Украина

Кроме того, отметил он, в гуманитарной сфере продолжалось обсуждение вопроса об освобождении лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

«Было принято решение обратиться к Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Женеве с просьбой, чтобы представители миссии стали посреди конфликта процедуры верификации желания тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения», - сказал Сайдик.

Рабочая группа по экономическим вопросам обсудила сегодня водоснабжение в Луганской и Донецкой областях, а также тему важных объектов инфраструктуры, как например, Донецкая фильтровальная станция.

«Среди политических тем дискуссия концентрировалась на обсуждении вопросов, связанных с «формулой Штайнмайера», - рассказал представитель ОБСЕ.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. В соответствии с документом, СММ ОБСЕ совершает «на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения».