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Предпосылок для отвода вооружений и введения режима прекращения огня на линии разграничения нет.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

По его словам, за ночь было зафиксировано 5 обстрелов.  

Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 62 обстрела.

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигли договоренности об отведении тяжелого вооружения до 20 февраля.

 
ForUm

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