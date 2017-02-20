Предпосылок для отвода вооружений и введения режима прекращения огня на линии разграничения нет.
Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
По его словам, за ночь было зафиксировано 5 обстрелов.
Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 62 обстрела.
Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигли договоренности об отведении тяжелого вооружения до 20 февраля.
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