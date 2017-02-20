Российские власти имели отношение к подготовке путча в Черногории в 2016 году. Об этом в воскресенье, 19 февраля, заявил специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич, расследовавший обстоятельства попытки госпереворота в октябре прошлого года.

Ранее мы имели доказательства, что за подготовкой заговора стояли структуры российских националистов, но теперь - что в это были вовлечены на определенном уровне российские государственные органы», - заявил Катнич, сообщает DW.

Российское государство должно провести расследование и открыть уголовное дело на основании имеющихся документов, подчеркнул прокурор.

Катнич уточнил, что информация об участии россиян в подготовке переворота получена при помощи «разведывательных служб дружественных стран», включая США и Великобританию, которые участвовали в расследовании в Черногории, находящейся накануне вступления в НАТО.

Ключевой свидетель - сербский националист Александар Синджелич, был приглашен в Москву представителем «российских военных структур» Эдуардом Шишмаковым для получения инструкций по исполнению миссии. Шишмаков, использовавший псевдоним Широков, просил Синджелича помочь предотвратить вступление Черногории в НАТО - это и было главной причиной для организации заговора, указал Катнич.

Прокуратура Черногории подозревает 25 человек в подготовке к путчу, в основном это сербские националисты, также в розыске двое россиян Владимир Попов и Эдуард Широков (Шишмаков), предполагаемый главный организатор. О том, что они играли ключевую роль в заговоре, черногорские СМИ сообщали еще в ноябре 2016 года.

Ранее в воскресенье британское издание The Sunday Telegraph опубликовало фотографии двоих россиян, предположительно Попова и Широкова, разыскиваемых Интерполом за участие в антиправительственном заговоре, целью которого был захват парламента Черногории и убийство премьер-министра Мило Джукановича.

Напомним, 16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.

10 ноября премьер Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов.

15 февраля 2017 года по просьбе Генеральной прокуратуры Черногории парламент проголосовал за лишение иммунитета лидеров оппозиции - руководителя пророссийского Демократического фронта Андрея Мандича и его союзника Милана Кнезевича. Генпрокуратура подозревает депутатов в организации и подготовке преступных действий, которые угрожают конституционному строю и безопасности Черногории.